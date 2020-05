In Pakistan sind bei einem Bombenanschlag sechs Grenzschützer getötet und vier weitere verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei traf der am Straßenrand platzierte Sprengsatz eine Patrouille in der Provinz Belutschistan im Südwesten des Landes. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. In der Bergregion an der Grenze zum Iran kommt es seit Jahren zu Gefechten zwischen Sicherheitskräften, Separatisten und islamistischen Aufständischen.