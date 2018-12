Ein Gericht in Pakistan hat den ehemaligen Ministerpräsidenten Sharif wegen Korruption zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.

Dabei ging es um die ungeklärte Finanzierung eines Stahlwerks in Saudi-Arabien. In einem zweiten Korruptionsverfahren wurde er freigesprochen. Sharif war bereits im Juli wegen der Finanzierung teurer Wohnungen in London zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Opposition warf ihm vor, Staatsgelder veruntreut zu haben. Dagegen hatte er Berufung eingelegt und war aus der Haft entlassen worden. Gegen die heutige Verurteilung protestieren tausende Anhänger vor dem Gerichtsgebäude in Islamabad. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.