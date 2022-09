Hochwasser

Überschwemmungen in Pakistan (Fareed Khan / AP / dpa / Fareed Khan)

Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf ein Memorandum, das der Regierung in Islamabad diese Woche vom UNO-Entwicklungsprogramm vorgelegt werden solle. Darin heißt es, die Gläubiger des Landes müssten einen Schuldenerlass in Betracht ziehen. Die Finanzierung der Katastrophenhilfe müsse Vorrang vor der Rückzahlung von Krediten haben. Die Schäden durch die Überschwemmungen in Pakistan werden auf rund 30 Milliarden Dollar geschätzt.

Die Direktorin der Welthungerhilfe in dem Land, Jamshed, beklagt in einem Gastbeitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" eine geringe internationale Aufmerksamkeit und Unterstützung für die Bewältigung der Flutfolgen. Ihren Angaben zufolge sind von der Katastrophe 33 Millionen Menschen betroffen, mehr als 1.500 Menschen kamen ums Leben.

