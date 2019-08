In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad haben tausende Menschen gegen das Vorgehen Indiens in der Kaschmir-Region protestiert.

Sie versammelten sich im Regierungsbezirk. Dort hielt Premierminister Khan eine Rede und erklärte, Pakistan stehe - Zitat - "bis zum letzten Atemzug" - an der Seite Kaschmirs. Kundgebungen gab es auch in den Städten Lahore und Karatschi.



Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan um die mehrheitlich muslimische Region hatten sich zuletzt wieder verschärft. Grund ist, dass die Regierung in Neu Delhi den Sonderstatus mit Autonomierechten für den indischen Teil Kaschmirs aufgehoben hat. Seitdem gelten dort Restriktionen wie gesperrte Telefonnetze und Internetzugänge sowie eine Ausgangssperre. Tausende Menschen wurden inhaftiert.