Die Regierung in Pakistan hat wegen der Proteste muslimischer Gruppen gegen den Freispruch einer Christin Soldaten in die Städte des Landes entsandt.

In Islamabad schützte das Militär das Parlamentsgebäude und die Gerichte, nachdem tausende Menschen Straßen blockiert und Regierungseinrichtungen geplündert hatten. Das Oberste Gericht hatte die Freilassung der Frau verfügt, die seit acht Jahren in der Todeszelle saß. Sie war 2010 wegen Beleidigung des Propheten Mohammad schuldig gesprochen worden. Die Christin hat die Vorwürfe stets bestritten. Sie war mit muslimischen Frauen aus ihrem Dorf in Streit geraten, nachdem sie bei der Arbeit auf dem Feld aus demselben Glas getrunken hatte wie die Musliminnen. Der Fall erregte international Aufsehen.



In Pakistan gelten strenge Blasphemie-Gesetze, die nach Ansicht von Kritikern häufig dazu benutzt werden, nach persönlichen Querelen Rache zu nehmen.