In einer Mitteilung des pakistanischen Außenministeriums heißt es, der iranische Außenminister Amirabdollahian wolle in der kommenden Woche nach Pakistan reisen. Man bemühe sich um eine Deeskalation der Spannungen. Zudem sollen die Botschafter diese Woche noch an ihre Posten in Islamabad und Teheran zurückkehren, berichtet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Die Armeen beider Nachbarländer hatten zuletzt nach offiziellen Angaben Extremisten im jeweils anderen Land angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.