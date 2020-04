Einen Tag nach seinem Freispruch in Pakistan ist der Extremist Said Scheich wieder festgenommen worden.

Gestern hatte ein Gericht das Todesurteil gegen Said Scheich wegen Mordes an dem US-Journalisten Pearl aufgehoben. Die Verurteilung habe auf fehlerhaften Beweisen beruht, hieß es zur Begründung. Die stattdessen verhängte Freiheitsstrafe von sieben Jahren wegen Pearls Entführung habe der Beschuldigte bereits abgesessen. Die neue Festnahme unmittelbar nach der Freilassung kann nach pakistanischem Recht bis zu drei Monate Bestand haben.



Der US-Journalist Pearl war 2002 in Karatschi entführt und getötet worden.