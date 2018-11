In Pakistan hat es zwei Anschläge gegeben.

Im Nordwesten des Landes sprengte sich ein Selbstmordattentäter auf einem Marktplatz in die Luft. Nach Angaben der Behörden kamen mindestens 20 Menschen ums Leben, außerdem gab es zahlreiche Verletzte. Es ist nicht bekannt, wer den Anschlag verübte.



In Karachi im Süden Pakistans wurde das chinesische Konsulat angegriffen. Zwei Polizisten und die drei Angreifer wurden getötet, wie die Polizei mitteilte. Eine Separatistenbewegung reklamierte die Tat für sich. In der Region läuft derzeit ein großangelegtes chinesisches Investitionsprojekt.