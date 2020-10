Bei einem Anschlag auf eine Koranschule in Pakistan sind mindestens sieben Religionsschüler getötet worden.

Mehr als 70 Jungen im Alter zwischen acht und 15 Jahren wurden nach Angaben der Polizei in Peshawar verletzt, als eine Bombe während des Unterrichts in dem Gebäude detonierte. In den Krankenhäusern der Stadt wurde der Notstand ausgerufen. Zum Zeitpunkt der Explosion sollen sich rund 100 Kinder und Jugendliche in der Koranschule aufgehalten haben. Nach Angaben der Behörden bekannte sich bislang niemand zu dem Anschlag.

