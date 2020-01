In Pakistan sorgen starker Schneefall und Regen mit Lawinen in mehreren Landesteilen für immer mehr Todesopfer.

Ein Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde sagte, innerhalb von sieben Tagen sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen werden noch vermisst.



Am schwersten betroffen ist das Gebiet Neelum in der von Pakistan kontrollierten Region Kaschmir. Mehr als 200 Häuser sind nach Angaben des Rettungsdienstes in der gebirgigen Region entweder vollständig oder teilweise beschädigt. Etliche Kilometer Straßen wurden weggespült. Mehrere abgelegene Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten.



Pakistans Ministerpräsident Imran Khan wollte heute das Katastrophengebiet besuchen. Aus einem Büro hieß es, dass der Flug wegen zuviel Wind abgebrochen werden musste.