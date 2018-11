Der CDU-Menschenrechtspolitiker Brand fordert, der pakistanischen Christin Asia Bibi Schutz in Deutschland zu gewähren.

Die Frau war 2010 wegen Blasphemie zum Tode verurteilt und vor kurzem wieder freigesprochen worden. Danach kam es in Pakistan zu gewaltsamen Protesten von Islamisten.



Der CDU-Politiker Brand teilte nun mit, das Leben der Frau sei trotz des Freispruchs auf das Höchste bedroht. Asia Bibis Familie bat inzwischen die italienische Regierung um Hilfe für eine Ausreise und um Asyl. Das teilte das katholische Hilfswerk "Kirche in Not" in Rom mit. Innenminister Salvini sagte in einem Radiointerview, sein Land bemühe sich diskret darum, Asia Bibi zu helfen. Das stehe im Einklang mit seiner Haltung, illegale Einwanderung abzulehnen.