Korruptionsprozess

Der frühere pakistanische Premierminister Imran Khan. (dpa/Rahmat Gul)

Ein Gericht in der Hauptstadt Islamabad entschied außerdem, dass der 70-jährige Oppositionsführer fünf Jahre lang keine politischen Ämter übernehmen darf. Das Urteil fiel wenige Monate vor der Parlamentswahl in Pakistan. Khan wurde im Anschluss in seiner Residenz in Lahore verhaftet. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Gegen das Urteil ist Berufung möglich.

Beobachter sehen politische Gründe für den Prozess. Seit Khan im April 2022 durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde, tobt ein Machtkampf mit den Familiendynastien, die jetzt an der Regierung sind.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.