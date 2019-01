Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf den so genannten "Pakt für den Rechtsstaat" geeinigt.

Er sieht unter anderem die Schaffung von 2.000 zusätzlichen Richterstellen vor, um die Justiz zu entlasten. Zuletzt hatte es Differenzen über die Finanzierung gegeben. Nun erhalten die Länder vom Bund insgesamt 220 Millionen Euro. Die Kosten werden mit rund 400 Millionen Euro pro Jahr veranschlagt.



Bundesjustizministerin Barley sagte, mit der Einigung werde

die Arbeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften gestärkt. Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Rebehn, sprach von einem guten Tag für den Rechtsstaat. Der Pakt markiere eine politische Trendwende nach vielen Jahren eines verfehlten Sparkurses in der Justiz.



Kurz zuvor hatte Rebehn noch einmal auf die Dringlichkeit einer raschen Einigung hingewiesen. Der Nachrichtenagentur AFP sagte er kurz vor dem Treffen Merkels mit den Ministerpräsidenten, insbesondere in der Strafjustiz gebe es Überlastungen. Verfahren zögen sich in die Länge. Zuletzt sei die Zahl der Fälle gestiegen, in denen dringend Tatverdächtige deshalb aus der Untersuchungshaft entlassen werden mussten.