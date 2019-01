Der Deutsche Richterbund hat Bund und Länder aufgerufen, schnell zu einer Einigung über den "Pakt für den Rechtsstaat" zu kommen.

Bundesgeschäftsführer Rebehn sagte der Nachrichtenagentur AFP kurz vor einem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten, die vorbereitenden Gespräche seien weit fortgeschritten. Rebehn verwies auf die Überlastung insbesondere in der Strafjustiz. Verfahren zögen sich in die Länge. Zuletzt sei die Zahl der Fälle gestiegen, in denen dringend Tatverdächtige deshalb aus der Untersuchungshaft entlassen werden mussten.



Der Bund will im Rahmen des "Paktes für den Rechtsstaat" 2.000 zusätzliche Richterstellen schaffen, um die Justiz zu entlasten. Zuletzt gab es aber Differenzen über die Finanzierung.