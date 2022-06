Israels Grenze zum Westjordanland (Archivbild) (AP Photo/Ariel Schalit)

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, wurde der Mann von israelischen Sicherheitskräften erschossen. Die israelische Armee erklärte, sie prüfe den Vorfall.

Nach einer Reihe tödlicher Angriffe in Israel haben die Streitkräfte ihre Einsätze im Westjordanland in den vergangenen Monaten verstärkt; fast täglich fahnden sie dort nach Verdächtigen und suchen nach Waffenlagern. Erst am vergangenen Freitag waren während eines solchen Einsatzes in der Nähe von Dschenin drei Palästinenser erschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.