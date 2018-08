Deutschland will das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen künftig stärker finanziell unterstützen.

Das kündigte Bundesaußenminister Maas in einem Brief an seine EU-Kollegen an. Darin forderte er auch die anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auf, weitere Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Arbeitsfähigkeit der Organisation stehe auf dem Spiel. Ihr Ausfall könne aber eine nicht kontrollierbare Kettenreaktion auslösen.



Das UNO-Hilfswerk unterstützt Millionen Palästinenser, etwa durch Nahrungsmittelhilfen im Gazastreifen. Grund für die Finanznot der Organisation ist, dass die USA ihre Hilfszahlungen erheblich gekürzt haben - von 360 Millionen Dollar im vergangenen Jahr auf 60 Millionen Dollar in diesem. Inzwischen hat das Hilfswerk Probleme, etwa den Betrieb hunderter Schulen aufrechtzuerhalten.