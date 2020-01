Vor der offiziellen Veröffentlichung des Nahost-Plans durch US-Präsident Trump drohen die Palästinenser mit Konsequenzen.

Grund dafür ist, dass in dem Plan eine Abkehr von der Zwei-Staaten-Lösung vorgesehen ist. Dies hatte Trumps Schwiegersohn Kushner, der das Konzept maßgeblich mitausgearbeitet hat, bereits angekündigt. PLO-Chefunterhändler Erekat drohte mit einem Teil-Rückzug aus dem Oslo-Abkommen, das die palästinensische Autonomie im Westjordanland regelt. Erekat sagte zur Begründung, mit Trumps Plan werde die vorläufige Besetzung des Gebietes durch Israel in eine dauerhafte Besetzung umgewandelt. Das palästinensische Außenministerium in Ramallah bezeichnete den Nahost-Plan als "Verschwörung des Jahrhunderts".



Erwartet wird, dass Trump den Friedensplan spätestens am Dienstag vorstellt. Zuvor kommt er in Washington sowohl mit Israels Ministerpräsident Netanjahu als auch mit dessen politischem Rivalen Gantz zu Gesprächen zusammen.