Palästinenser in Gaza erinnern an die Gründung Israels, die sie als "Katastrophe" (Nakba) bezeichnen. (dpa/Mohammed Talatene)

Sie erinnerten an die Vertreibung von mehr als 700.000 Palästinensern, die 1948 auf die Staatsgründung folgte. Allein in Ramallah im Westjordanland versammelten sich tausende Demonstranten. Weitere Protestaktionen gab es im Gazastreifen, im annektierten Ost-Teil Jerusalems und in Israel. Die Palästinenser bezeichnen den Tag der Staatsgründung als "Nakba", als Katastrophe.

