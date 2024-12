Zerstörungen im Gazastreifen (Archivbild). (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Ziele waren demnach Gebäude in Gaza-Stadt, in Beit Lahija und in der Flüchtlingssiedlung Dschabalia. Laut den Angaben stürmten israelische Soldaten zudem in der Stadt Beit Hanun ein Schulgebäude, in dem Familien Schutz gesucht hatten. Dabei sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Von der Armee gab es zunächst keine Angaben.

