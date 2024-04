Naher Osten

Laut Medienberichten starb der 62-Jährige gestern in einer Klinik in der Nähe von Tel Aviv an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Mann war im März 1986 verhaftet worden, weil er einer bewaffneten Zelle der sogenannten Volksfront zur Befreiung Palästinas angehörte. Diese wurde für die Entführung und Ermordung eines israelischen Soldaten im Jahr 1984 verantwortlich gemacht. Israelische Behörden lehnten Anträge auf eine Freilassung aus medizinischen Gründen ab. Amnesty International hatte noch am Samstag ihre Forderung nach seiner Freilassung bekräftigt. Seit dem 7. Oktober 2023 werde der Häftling gefoltert, ihm würden Familienbesuche verweigert und er werde weiterhin medizinisch vernachlässigt, erklärte die Organisation.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.