Bei einer Sicherheitskontrolle in der Stadt Aschkelon griff ein Palästinenser einen Polizisten mit einem Messer an. Dieser habe ihn daraufhin erschossen, teilte die Polizei mit. Bei dem Angreifer habe es sich um einen Mann aus Hebron im Süden des Westjordanlandes gehandelt. Der Polizist sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden.

Israel hat nach mehreren Anschlägen in den vergangenen zwei Wochen seine Anti-Terror-Aktivitäten im besetzten Westjordanland ausgeweitet. Auch soll der Grenzzaun durch eine hohe Mauer ersetzt werden. Erst am Donnerstag hatte ein Palästinenser in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv drei Menschen erschossen.

