Die Palästinenser wollen alle Beziehungen zu Israel und den USA sowie die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen abbrechen. Palästinenser-Präsident Abbas sagte auf der Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga in Kairo, es werde keine Beziehungen zu beiden Staaten geben, weil frühere Abmachungen und internationales Recht nicht eingehalten würden.

Abbas hatte die politischen Beziehungen zu den USA bereits vor zwei Jahren abgebrochen. Grund war die Ankündigung von US-Präsident Trump, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen.



Die Arabische Liga berät heute über Trumps umstrittenen Nahost-Plan. Abbas sagte, er werde die vorgeschlagene Lösung niemals akzeptieren. Trump hatte am Dienstag zusammen mit Israels Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan für Israel vorgestellt. Darin wird den Palästinensern zwar ein eigener Staat in Aussicht gestellt, jedoch mit erheblichen Einschränkungen. So soll die Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates zwar in Ost-Jerusalem liegen, allerdings in Vororten. Die Palästinenser fordern ganz Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines unabhängigen Staates.