Nahostkonflikt
Palästinenser-Vertreter: Deutschland isoliert sich auf der Weltbühne

Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi, hat sich enttäuscht über die Rolle der Bundesregierung bei den Bemühungen um eine Lösung im Nahostkonflikt geäußert. Er glaube, dass sich Berlin auf der Weltbühne hinsichtlich des palästinensisch-israelischen Konflikts isoliere, sagte der Diplomat im Deutschlandfunk.

    Eine Flagge Palästinas weht vor einem mehrstöckigen Wohnhaus.
    Immer mehr Staaten erkennen Palästina als Staat an - Deutschland bislang nicht. (picture alliance / Hans Lucas / Albin Bonnard)
    Er warf der Bundesregierung vor, einseitig Position zu beziehen. Deutschland komme deshalb nicht als glaubwürdiger Vermittler in Frage.
    Salah Abdel Shafi betonte, zwar wolle die Europäische Union Teile das Assoziierungsabkommens mit Israel aussetzen. Allerdings blockierten dies Länder wie Deutschland. Damit bleibe die EU ohne Wirkung.
    Gestern hatten Frankreich, Belgien und weitere Länder Palästina als Staat anerkannt. Bundesaußenminister Wadephul erklärte, für Deutschland stehe ein solcher Schritt eher am Ende eines Prozesses hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung.
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.