Nahostkonflikt

Immer mehr Staaten erkennen Palästina als Staat an - Deutschland bislang nicht. (picture alliance / Hans Lucas / Albin Bonnard)

Er warf der Bundesregierung vor, einseitig Position zu beziehen. Deutschland komme deshalb nicht als glaubwürdiger Vermittler in Frage.

Salah Abdel Shafi betonte, zwar wolle die Europäische Union Teile das Assoziierungsabkommens mit Israel aussetzen. Allerdings blockierten dies Länder wie Deutschland. Damit bleibe die EU ohne Wirkung.

Gestern hatten Frankreich, Belgien und weitere Länder Palästina als Staat anerkannt. Bundesaußenminister Wadephul erklärte, für Deutschland stehe ein solcher Schritt eher am Ende eines Prozesses hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.