Israel

Palästinenser verurteilen Besuch von Minister Ben-Gvir auf dem Tempelberg

Israels Sicherheitsminister Ben-Gvir hat mit seinem Besuch des Tempelbergs in Jerusalem international Kritik ausgelöst. Vertreter der Palästinenser und muslimischer Staaten - darunter Jordanien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate - sprachen von einer beispiellosen Provokation. Die USA warnten davor, am Status Quo zu rütteln. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu versicherte, dass der Status Quo am Tempelberg unverändert beibehalten werde.

04.01.2023