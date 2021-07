Israel hat Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen.

Als Vergeltung für Attacken mit Brandballons aus dem Palästinensergebiet hätten Kampfflugzeuge in der Nacht eine Waffenfabrik der islamistischen Hamas beschossen, teilte die Armee mit. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. An Ballons befestigte Brandsätze hatten nach Angaben der israelischen Feuerwehr vier Brände in der Grenzregion Eschkol ausgelöst. Zuletzt hatte die Luftwaffe Mitte Juni Vergeltungsangriffe auf den Gazastreifen geflogen. Auch damals hatten militante Palästinenser zuvor Brandballons nach Israel fliegen lassen.

