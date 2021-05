Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Weber, fordert, EU-Gelder für die Schulbildung in Palästinensergebieten an eine Akzeptanz europäischer Werte zu koppeln.

Dazu zählten etwa Respekt vor anderen Religionen und der Souveränität Israels und eine Abrenzung zu jeder Art von Terror, sagte Weber der "Bild am Sonntag". Die zuständigen EU-Behörden sollten deshalb die entsprechenden Schulmaterialien überprüfen. Grundsätzlich sei es richtig, dass die EU die Schulbildung in Palästinensergebieten fördere, betonte der CSU-Politiker. Nicht akzeptabel aber sei es, wenn in solchen Schulbüchern etwa Antisemitismus gelehrt würde.



Bereits seit Langem kritisieren Beobachter, dass in palästinensischen Lehrmaterialien Hass auf Israel geschürt und Terroranschläge verherrlicht würden.

