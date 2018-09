Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen hat am Rande der UNO-Vollversammlung rund 118 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt.

Der Chef des Hilfswerks, Krähenbühl, sagte in New York, unter anderem Deutschland, die EU und Kuwait hätten dazu beigetragen, die Finanzierungslücke auf 68 Millionen Dollar zu senken.



Die USA hatten Anfang des Monats angekündigt, ihre Zahlungen an die Organisation einzustellen. Im vergangenen Jahr hatte Washington rund 365 Millionen Dollar gegeben. Die US-Regierung verband ihre Ankündigung mit Kritik an dem Hilfswerk, das mehr als fünf Millionen Menschen in den Palästinensergebieten, Jordanien, Syrien und dem Libanon versorgt.