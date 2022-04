Welle der gewalt: Israelische Sicherheitskräfte nach dem Angriff in Tel Aviv am Donnerstag. (Ilia Yefimovich/dpa)

An einem Grenzposten in Hebron im Westjordanland attackierte eine Frau einen Soldaten mit einem Messer. Dieser erschoss die Angreiferin. Er selbst wurde laut Behördenangaben leicht verletzt.

In Israel waren in den vergangenen zwei Wochen 14 Menschen bei Anschlägen getötet worden. Erst am Donnerstag hatte ein Palästinenser das Feuer auf Besucher einer Gaststätte in Tel Aviv eröffnet und drei von ihnen erschossen. Die Polizei befürchtet weitere Gewaltakte.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.