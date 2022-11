Nahost-Konflikt

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehoerde, Mahmud Abbas. (imago-images / Fotostand / Reuhl)

Zwar sei Netanjahu ein Mann, der nicht an den Frieden glaube, sagte Abbas im palästinensischen Fernsehen. Doch habe er keine Wahl, als mit dem künftigen israelischen Ministerpräsidenten zu verhandeln. Es müsse eine friedliche Lösung des jahrzehntelangen Konflikts geben.

Netanjahu hatte zuvor vom israelischen Präsidenten Herzog formell den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Der Chef des rechtskonservativen Likud-Blocks hat nun bis zu sechs Wochen Zeit, eine Koalition mit einer Mehrheit im Parlament zu bilden. Netanjahu will mit ultraorthodoxen und nationalistischen Parteien zusammenarbeiten. Es wäre die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte des Landes. Bei der fünften Parlamentswahl innerhalb von vier Jahren hatte der von Netanjahu angeführte Block Anfang des Monats die Mehrheit in der Knesset errungen.

