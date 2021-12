Palästinenserpräsident Abbas trifft Israels Verteidigungsminister Gantz (DPA/ EPA / AP / Alaa Badarneh)

Nach Angaben beider Seiten ging es vor allem um Wirtschafts- und Sicherheitsfragen. Thema dürften auch die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen israelischen Siedlern und Palästinensern im Westjordanland gewesen sein.

Medienberichten zufolge fand das Treffen in der Residenz von Gantz statt. Abbas war zuletzt 2010 zu einem offiziellen Treffen mit einem israelischen Regierungsmitglied in das Nachbarland gereist. Treffen hochrangiger Vertreter der israelischen Regierung und der Palästinensischen Autonomiebehörde sind selten. Der seit Juni amtierende israelische Ministerpräsident Bennett ist jedoch wieder einen Schritt auf die Palästinenser zugegangen. Nach seinem Amtsantritt hatten mehrere israelische Minister Abbas am Sitz seiner Behörde in Ramallah besucht.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.