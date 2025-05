Menschen in Chan Junis werden aufgefordert, die Stadt zu verlassen. (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Man werde die Kontrolle über alle Teile des Gebietes übernehmen, sagte Netanjahu in einer Videoansprache. Israel hat seine Offensive gegen die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen zuletzt deutlich ausgeweitet und setzt auch Bodentruppen ein. Die Armee rief die Bewohner von Chan Junis auf, die Stadt in Richtung Al-Mawasi zu verlassen. Das Militär werde in dem Gebiet einen Einsatz beginnen, um gegen Terrororganisationen vorzugehen, hieß es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf. Die Gegend sei nun ein gefährliches Kampfgebiet.

Hilfslieferungen laufen wieder an

Zugleich gibt es Berichte, dass wieder Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen. Das israelische Außenministerium teilte mit, es handle sich um Lastwagen mit Babynahrung. In den nächsten Tagen folgten weitere Lieferungen. Ministerpräsident Netanjahu hatte das Ende der israelischen Blockade von Hilfsgütern angekündigt. Er verwies heute mit Blick auf Israels Verbündete darauf, dass eine Hungersnot auch aus diplomatischen Gründen verhindert werden müsse.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.