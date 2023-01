Die Gewalt im Nahen Osten ist wieder aufgeflammt. (AFP / AHMAD GHARABLI)

Israel trage die Schuld an der Eskalation, erklärte die Behörde. Zu den beiden Anschlägen äußerte sie sich nicht konkret. Gestern Abend hatte ein palästinensischer Angreifer vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem sieben Menschen erschossen und mindestens drei verletzt. Heute schoss ein 13-jähriger Palästinenser in der Nähe der Jerusalemer Altstadt um sich und verletzte zwei Menschen. Dem Angriff vom Freitag war eine Razzia der israelischen Armee in einem Flüchtlingslager im Norden des Westjordanlands vorausgegangen, bei der neun Palästinenser getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden.

Angesichts der Gewalt berief der israelische Regierungschef Netanjahu für den Abend das Sicherheitskabinett ein.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.