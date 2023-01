Nach Militäreinsatz in Dschenin

Mehrere Menschen nach Militäreinsatz in Dschenen getötet. (Ayman Nobani/dpa)

Das berichten örtliche Medien. Bei der Razzia im Westjordanland waren neun Palästinenser getötet und weitere 20 verletzt worden. Abbas verurteilte die Aktion als Massaker der israelischen Besatzungsregierung. In Dschenin versammelten sich unterdessen zehntausende Palästinenser zu einem Trauerzug für die Getöteten. Das palästinensische Außenministerium forderte die Internationale Gemeinschaft und die USA auf, unverzüglich gegen die - so wörtlich - israelische Tötungsmaschine vorzugehen. Der UNO-Sonderkoordinator für den Nahost- Friedensprozess, Wennesland, äußerte sich via Twitter. Er sei zutiefst beunruhigt und betrübt über die anhaltende Gewalt im besetzten Westjordanland.

Das israelische Militär erklärte den Vorfall damit, dass eine militante Gruppe mit Verbindungen zum Islamischen Dschihad festgenommen werden sollte. Dabei sei es zu einem Feuergefecht gekommen.

