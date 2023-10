Krieg im Nahen Osten

Pro-palästinensische Demo in Berlin. (Paul Zinken/dpa)

Er sprach von einer übertriebenen Reaktion auf eine friedliche Antikriegsdemonstration gestern in Berlin. Der Slogan "Free Palestine" sei ein Aufruf zur Beendigung der israelischen Besatzung und zur Wahrung der Menschenrechte.

Gestern war auf dem Potsdamer Platz zunächst eine pro-palästinensische Mahnwache zugelassen worden. Diese nutzten andere Gruppen zu einer Mobilisierung, sodass sich etwa 1.000 Menschen versammelten. Diese Demonstration wertete die Polizei wegen eines vorherigen Versammlungsverbots als unzulässig. Sie schritt ein und räumte den Platz. Mehrere Städte schränken pro-palästinensische Kundgebungen aktuell ein. So kündigte Hamburg an, solche Demonstrationen bis Mittwoch zu verbieten.

Faeser fordert Abgrenzung zu Hamas-Terror

Bundesinnenministerin Faeser rief die muslimischen Verbände in Deutschland auf, sich von der Gewalt der militant-islamistischen Hamas zu distanzieren. Die SPD-Politikerin äußerte sich bei einem Besuch der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main. Faeser sagte, sie fordere eine glasklare Abgrenzung vom Hamas-Terror. Man dürfe von Verbänden, die muslimische Menschen verträten, entsprechende Erklärungen erwarten.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Korn, betonte, es sei wichtig, dass jüdische und muslimische Deutsche gemeinsam gegen den Terror stünden. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, nannte Faesers Besuch ein wichtiges Signal.

Unterdessen sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Zeitung "Bild", man lade Vertreter deutscher Islamverbände zu Gesprächen über ihre Haltung zum Hamas-Angriff auf Israel ein. Faeser selbst werde an dem Termin allerdings nicht teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.