Scharfe Kritik an den USA, konkrete Wünsche an Europa und ein klares Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung: Der palästinensische Chefunterhändler für die Gespräche mit Israel, Saeb Erekat, legt im Interview mit dem Dlf dar, warum er nicht mehr mit den Vereinigten Staaten spricht - und wie viel ihm Jerusalem bedeutet.

Erekat wünscht sich eine aktivere Rolle der Europäischen Union im Nahost-Friedensprozess. Erekat sagte im Deutschlandfunk, Europa könne in dieser Hinsicht durchaus führen. Er betonte zugleich, zwar spreche man in Europa von einer Zwei-Staaten-Lösung. Es stelle sich aber die Frage, warum Europa dann nur Israel anerkenne - und nicht auch Palästina. Erekat selbst befürwortete erneut die Zwei-Staaten-Lösung und bezeichnete es als einzigen Punkt auf seiner Agenda, Frieden zu schließen.



Schwere Vorwürfe erhob er gegen die US-Regierung unter Donald Trump und deren Unterhändler. Sie hätten sich disqualifiziert, irgendeine Rolle im Friedensprozess zu spielen. Er habe die US-Vertreter fast 40 Mal getroffen. Jedes Mal hätten sie sich geweigert, sich zur Zwei-Staaten-Lösung zu bekennen und klarzustellen, dass israelische Siedlungen im Westjordanland illegal seien und dem Frieden im Weg stünden.

"Nichts mehr zu verlieren"

Erekat steht selbst in der Kritik, weil er sich seither weigert, mit den USA zu verhandeln. Dazu sagte er, die Amerikaner hätten ihn in eine Position gebracht, in der er nichts mehr zu verlieren habe. Sie hätten Jerusalem als Israels Haupstadt anerkannt, das Geld für das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge gestrichen und das Vertretungsbüro in Washington geschlossen.



Erekat stellte klar, dass er einen palästinensischen Staat für sinnlos hält, wenn Ost-Jerusalem nicht dessen Hauptstadt sei. Jerusalem sei für ihn seine Kultur, sein Glaube - und seine Geschichte, Gegenwart und Zukunft.



Der Chefunterhändler rechtfertigte zudem die umstrittene Praxis, dass die palästinensische Autonomiebehörde den Familien von Terroristen Geld bezahlt, wenn diese im Gefängnis sitzen oder bei ihren Angriffen getötet wurden. Man habe eine soziale Verantwortung den Gefangenen und Märtyrern gegenüber, betonte er. Zur Einordnung: Die Palästinenser verwenden das Wort Märtyrer auch für Attentäter, die bei Anschlägen getötet werden.



Hören Sie das gesamte Interview mit Saeb Erekat morgen früh in den "Informationen am Morgen" im Deutschlandfunk.