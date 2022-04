Israelische Soldaten patrouillieren bei Dschenin im besetzten Westjordanland. (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

Auf ihn sei mehrfach geschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die israelische Armee bestätigte bislang nur einen Einsatz in der Stadt Dschenin und Umgebung. Dieser folgte auf einen Anschlag in Tel Aviv vor zwei Tagen. Nach Angaben der israelischen Polizei wurden dabei drei Männer von einem Palästinenser aus Dschenin erschossen, der sich illegal in Israel aufgehalten habe. Er wurde später von Einsatzkräften erschossen.

In Israel hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Anschläge mit Toten und zahlreichen Verletzten gegeben.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.