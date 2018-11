In Palermo hat am Abend eine internationale Konferenz zu Libyen begonnen

Der Gastgeber, Italiens Regierungschef Conte, erklärte, Ziel sei es, die bewaffneten Konflikte zu beenden, das Land zu stabilisieren und es auf den Weg in Richtung Demokratie zu bringen. Seit dem gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Gaddafi vor sieben Jahren herrscht in dem nordafrikanischen Land Chaos. Zwei Regierungen und verschiedene Milizen kämpfen um die Macht.



An der Konferenz auf Sizilien nehmen neben Vertretern der Konfliktparteien etliche Staatschefs sowie die Außenminister von rund 20 Ländern teil. Deutschland wird vom Staatsminister im Auswärtigen Amt, Annen, vertreten. Die Konferenz endet morgen Mittag. Ein Durchbruch wird nicht erwartet.