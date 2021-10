Nach tagelangem Warten hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen 367 im Mittelmeer gerettete Migranten an Land gebracht.

Das Seenotrettungsschiff "Geo Barents" legte am Abend im Hafen von Palermo auf Sizilien an. Dort sollten die Menschen, unter ihnen nach Angaben der Helfer 172 Kinder, auf Corona getestet und dann in Aufnahme- und Quarantänelager verteilt werden.



Die "Geo Barents" hatte in der vergangenen Woche in mehreren Einsätzen die Migranten von Schlauch- und Holzbooten an Bord geholt.

Seit dem Wochenende wartete das Schiff dann auf die Erlaubnis, einen Hafen ansteuern zu dürfen. Gestern erteilten die italienischen Behörden die nötige Genehmigung.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.