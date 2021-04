Die von Islamisten eingenommene Stadt Palma im Norden von Mosambik ist Medienberichten zufolge wieder unter der Kontrolle von Regierungssoldaten.

Die Armee habe die knapp 70-tausend Einwohner zählende Stadt am Wochenende vollständig zurückerobert, schreibt die Zeitung "Notícias" unter Berufung auf einen Militärsprecher. Bewaffnete hatten die Stadt am 24. März attackiert und nach mehreren Tagen heftiger Kämpfe erobert. Die Terrormiliz IS reklamierte den Angriff für sich.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.