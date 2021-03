Am heutigen Palmsonntag haben die Kirchen in Deutschland die Karwoche eröffnet.

Wegen der Pandemie müssen in diesem Jahr schon zum zweiten Mal viele öffentliche Feiern entfallen. Zahlreiche Gottesdienste werden im Internat übertragen. Der Palmsonntag ist der erste Tag der Karwoche und erinnert der Bibel zufolge an den Einzug von Jesus in Jerusalem.

