Papst Franziskus hat mit einer Messe im Petersdom die Karwoche eröffnet.

In seiner Predigt stellte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Frage, ob sich der Glaube durch Gewohnheit abgenutzt habe. Zu dem Gottesdienst waren angesichts der Corona-Pandemie nur etwa 120 Gäste und 30 Kardinäle zugelassen.



Der heutige Palmsonntag erinnert der Bibel zufolge an die Ankunft von Jesus in Jerusalem, wo ihn Gläubige mit wedelnden Palmzweigen empfingen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.