In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba hat die erste "Panafrikanische Konferenz über Kinder und bewaffnete Konflikte" begonnen.

An dem Treffen nehmen Politiker, Experten, Jugendliche und Mitglieder der Zivilgesellschaft teil. Die Geschäftsführerin der Hilfsorganisation "Save the Children", Krüger, sagte, die afrikanischen Regierungen müssten alles tun, um das Töten sowie Entführungen, sexuelle Gewalt und den Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten zu beenden. Den Veranstaltern zufolge wachsen derzeit etwa 420 Millionen Kinder in Konfliktzonen auf. Besonders prekär ist demnach die Lage in Afrika.