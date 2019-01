In Panama-Stadt wird am Abend der Weltjugendtag der katholischen Kirche eröffnet.

Die Veranstalter rechnen nach Angaben des Vatikans bis zum Sonntag mit 150.000 Teilnehmern. Höhepunkt ist der Abschlussgottesdienst mit Papst Franziskus. Nach den Veranstaltungen in Buenos Aires 1987 und in Rio de Janeiro 2013 ist es der dritte Weltjugendtag in Lateinamerika. Als einzige deutsche Stadt war Köln im Jahr 2005 Gastgeber.