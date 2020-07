Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hält die Einrichtung von Corona-Testzentren an Flughäfen für sinnvoll.

Er begrüßte, dass sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf eine entsprechende Linie geeinigt hatten. Der erneute Anstieg der Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern zeige, wie schnell die Pandemie auch in Deutschland wieder aufflammen könne, sagte Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur. Darauf müsse man sich vorbereiten. Testzentren an Flughäfen könnten helfen, eine zweite Corona-Welle nach den Sommerferien zu verhindern, betonte der Präsident der Bundesärztekammer.



Dem widersprach Eckhard Nagel vom Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth. Der Mediziner sagte im Deutschlandfunk, eine der großen Sorgen sei ja, dass sich Reiserückkehrer auf dem Heimflug ansteckten. Vor diesem Hintergrund sei ein Test direkt nach dem Flug unsinnig. Nagel forderte stattdessen, in Deutschland eine "Teststruktur" aufzubauen - "also möglichst überall Tests anzubieten und das zu jeder Zeit".



Auch die deutschen Flughafen-Betreiber sehen bezüglich der möglichen Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten offene Fragen. In einer Erklärung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen heißt es, sollten die Gesundheitsbehörden einen Schnelltest anordnen, müssten sie diese selbst durchführen. Mitarbeiter der Flughäfen seien nicht befugt, Passagiere auf ihren Gesundheitsstatus zu überprüfen.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten gestern darüber beraten, wie eine zweite Corona-Welle durch Reise-Rückkehrer verhindert werden kann. Eine Entscheidung über verpflichtende Tests wurde vertagt.