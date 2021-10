SPD, Grüne und FDP wollen die Pandemie-Notlage in Deutschland auslaufen lassen und durch eine Übergangsregelung ersetzen. Das geht Medienberichten zufolge aus einem Eckpunktepapier hervor, das heute vorgestellt wird. Die Übergangsregelung soll demnach bis zum 20. März 2022 befristet sein. Bestimmte Corona-Schutzmaßnahmen wie etwa Maskenpflicht und 2G- oder 3G-Regeln sind den Plänen zufolge weiterhin möglich.

Dafür sollen die Länder über einen Beschluss des Bundestages die Möglichkeit bekommen. Weiter heißt es, auch Maßnahmen wie der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung sowie die Corona-Arbeitsschutzverordnung sollten verlängert werden. Zudem wollten die Ampel-Parteien die pandemiebedingten Sonderregelungen zum Kindergeld verlängern.

Zurück in den Bundestag

FDP-Generalsekretär Wissing sagte der "Funke Mediengruppe", der Ausnahmezustand dürfe kein Dauerzustand werden. Künftig müsse wieder der Bundestag die Dinge entscheiden und nicht eine weitgehend ermächtigte Bundesregierung.



SPD-Fraktionschef Mützenich hatte sich gestern für Änderungen am Infektionsschutzgesetz ausgesprochen. Dieses müsse bis zum 25. November so verändert werden, dass Corona-Maßnahmen weiter möglich seien und die Bundesländer auf pandemiebedingte Herausforderungen reagieren könnten.



Ähnlich äußerte sich der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, sein Land wolle etwa die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr vorerst beibehalten.



Die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite endet mit Ablauf des 24. November 2021 und soll nicht verlängert werden.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.