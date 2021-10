SPD, Grüne und FDP sollen sich bei ihren Gesprächen über eine Ampel-Koalition im Bund auf gemeinsame Vorschläge in der Corona-Pandemie geeinigt haben. Nach Angaben von SPD-Fraktionschef Mützenich ist eine Übergangsregelung bis Ende März nächsten Jahres geplant.

Der neue Bundestag soll demnach die sogenannte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" auslaufen lassen, wie Mützenich dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte - trotz weiter steigender Zahlen. So lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts zuletzt bei 113. Der Maßstab für die Krankenhaus-Einweisung aufgrund einer Covid-Erkrankung, die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz, stieg ebenfalls und liegt nun bei 2,95.



Die vereinbarten Corona-Regelungen wollen SPD, Grüne und FDP morgen Vormittag vorstellen. Die Absprachen sollen in einen Gesetzesentwurf einfließen und im November vom neuen Bundestag beschlossen werden. Morgen wollen die drei Parteien in Arbeitsgruppen ihre Koalitionsverhandlungen aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.