Im niederbayerischen Landkreis Regen ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf fast 600 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit gab den Wert mit 593 an. Kein anderer Ort in Deutschland wies heute laut Robert Koch-Institut eine so hohe Zahl auf.



Regens Landrätin Röhrl sagte, sie könne die starke Ausbreitung des Virus nicht genau erklären. Es sei aber unter anderem zu vermuten, dass viele Infizierte bislang nicht alle Kontaktpersonen angeben hätten, damit diese nicht in Quarantäne müssten. In der Gegend im Bayerischen Wald gelten bereits strenge Ausgangsbeschränkungen.

