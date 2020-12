Bayern verhängt angesichts der nach wie vor hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen und -todesfällen deutlich strengere Maßnahmen gegen die Pandemie.

Ministerpräsident Söder teilte nach einer Sondersitzung des Kabinetts in München mit, dass ab Mittwoch für ganz Bayern der Katastrophenfall ausgerufen werde. Für das Bundesland sollen dann Ausgangsbeschränkungen gelten. Das Verlassen der Wohnung ist damit nur noch mit triftigem Grund erlaubt. In sogenannten Hotspots werden Söder zufolge zudem nächtliche Ausgangssperren verhängt. Lockerungen bei Treffen von bis zu zehn Personen gelten demzufolge nur für die Weihnachtsfeiertage, nicht aber für Silvester oder die Zeit dazwischen.



Betroffen von den neuen Maßnahmen sind auch die Schulen. Ab der 8. Klasse soll es in ganz Bayern Wechselunterricht geben. In den Hotspots gibt es ab dieser Jahrgangsstufe dann nur noch Distanzunterricht. In Alten- und Pflegeheimen wird pro Bewohner nur noch ein Besucher am Tag zugelassen, der getestet sein und eine FFP2-Maske tragen muss. - Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach forderte, die schärferen Maßnahmen in Bayern zügig auf ganz Deutschland auszuweiten. Der derzeitige Teil-Lockdown reiche angesicht von bis zu 500 Toten täglich nicht aus, sagte er der Funke-Mediengruppe.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.