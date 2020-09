Bundesgesundheitsminister Spahn sieht bei Gegnern der Corona-Politik von Bund und Ländern teilweise blanken Hass.

Es sei nachvollziehbar, dass es einen unterschiedlichen Blick auf die Pandemie gebe, sagte der CDU-Politiker in Bochum. Wichtig sei aber, dass man gesprächsfähig bleibe. Der Politiker war am Samstag in Nordrhein-Westfalen von Gegnern der Corona-Auflagen massiv angegangen worden. Mit Blick auf die Demonstrationen in Berlin und die Besetzung der Treppe vor dem Reichstagsgebäude am Wochenende meinte Spahn, er frage sich, was der Grund für diesen extremen Hass und Frust sei. Auch wolle er wissen, in welchem Land diese Menschen gerade lieber wären als in Deutschland. Diese Frage habe er bislang aber nicht beantwortet bekommen.