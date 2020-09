In mehreren europäischen Ländern werden die Vorschriften zum Schutz vor dem Coronavirus wieder verschärft.

In Dänemark dürfen von morgen an nur noch 50 statt bisher 100 Menschen an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Restaurants und Kneipen müssen um 22 Uhr schließen. Das teilte Premierministerin Frederiksen in Kopenhagen mit. In Teilen Englands gelten ab heute strengere Regeln für soziale Kontakte. In den Niederlanden und in der spanischen Hauptstadt Madrid wird ebenfalls mit neuen Beschränkungen gerechnet, die im Laufe des Tages bekannt gegeben werden sollen. Die französische Küstenstadt Nizza verhängte weitere Einschränkungen für die Nutzung von Parks und Stränden sowie für den Verkauf von Alkohol.



In Israel trat unterdessen ein dreiwöchiger Lockdown in Kraft. Bürgerinnen und Bürger dürfen sich von Ausnahmen abgesehen nur noch 500 Meter von ihren Wohnungen entfernen. Schulen, Kindergärten und die meisten Geschäfte sind geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.